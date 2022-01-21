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İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı

İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı
21 Ocak 2022 Cuma 11:32

İzmir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, kent merkezi ve Aliağa ilçesinde bazı kişilerin, ekonomik durumu iyi olmayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 255 bin lira değerinde 11 adet senet, 358 dolar, 480 avro, 8 bin lira, 2 av tüfeği ile 11 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 5'i tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tefecilik #tutuklama
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