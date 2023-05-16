Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
0
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı taçlandırma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı taçlandırma vakti
0
YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
0

İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede husumetli 2 grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise ağır yaralandığı silahlı kavgada 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest kaldı. Gözaltındaki toplam 4 şüphelinin işlemleri sürüyor

İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama
16 Mayıs 2023 Salı 12:55

Olay, 11 Mayıs'ta Cüneytbey Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Bir taraf, tabancalarını çıkarıp, karşı gruba peş peşe ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, toprağa verildi. Ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

HUSUMETİ BİTİRMEK İÇİN BULUŞTULAR
Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. Tabancaları ateşleyen grubun, 7-8 ay önce karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek için bir araya geldiği ancak yeniden tartışma çıkınca olayın yaşandığı bildirildi. Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'unu, operasyonla gözaltına aldı. İşlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet Büro dedektifleri, dün ayrıca 2 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. ()


Kaynak: DHA
Etiketler; #menderes #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi
0
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
0
TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı, Vali Köşger açıkladı
TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı, Vali Köşger açıkladı
0
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
0
İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.