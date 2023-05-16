İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede husumetli 2 grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise ağır yaralandığı silahlı kavgada 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest kaldı. Gözaltındaki toplam 4 şüphelinin işlemleri sürüyor

Olay, 11 Mayıs'ta Cüneytbey Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Bir taraf, tabancalarını çıkarıp, karşı gruba peş peşe ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, toprağa verildi. Ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



HUSUMETİ BİTİRMEK İÇİN BULUŞTULAR

Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. Tabancaları ateşleyen grubun, 7-8 ay önce karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek için bir araya geldiği ancak yeniden tartışma çıkınca olayın yaşandığı bildirildi. Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'unu, operasyonla gözaltına aldı. İşlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet Büro dedektifleri, dün ayrıca 2 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. ()