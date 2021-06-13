İzmir'de 5 spor tesisi yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda verdiği destekler pandemi döneminde de devam etti. Balçova, Gaziemir, Yeşilyurt, Çiğli sahaları ile Karabağlar’da bulunan İzmirspor Tesisleri yaklaşık 5,8 milyon liralık yatırımla yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin spor tesislerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını pandemi sürecinde de aralıksız sürdürdü. Amatör spor kulüplerine ve antrenörlere maddi destek sağlanırken, amatör spor kulüplerinin kullandığı tesisler de yenilendi. Balçova, Gaziemir, Yeşilyurt, Çiğli statları ile Karabağlar İzmirspor Tesisleri yepyeni bir görünüme kavuştu. Çiğli'de Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka amatör spor kulüplerinin antrenman yapabileceği bin 125 metrekarelik futbol sahası kazandırıldı.

6 tesis pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından halkın ve amatör spor kulüplerinin kullanımına açıldı, futbol maçlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Kentteki spor olanaklarını geliştirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Spor kenti bir İzmir yaratmak istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha çok spor yapacağı tesisler kazandırıyor, mevcut tesisleri yeniliyoruz. Gençlerimizin en sağlıklı koşullarda spor yapması için kaliteli sahalar ve çağdaş tesisler kuruyoruz Pandemi döneminde de statlarımızı baştan sona yeniledik. Sporu ve sporcuyu teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Neler yapıldı?

Gaziemir ve Balçova’da amatör spor kulüplerinin antrenmanlarına ve müsabakalara ev sahipliği yapan statların saha zemini iyileştirildi ve suni çim yapılarak yenilendi. Suni çim olan koşu pisti ise yenilenerek tartan pist olarak düzenlendi. Her iki stat bölgede oturan yurttaşlar tarafından yürüyüş ve spor amaçlı kullanılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor okullarının faaliyetlerini sürdürdüğü Yeşilyurt Stadı’nda da suni çim yenilendi ve aydınlatmalar yenilenerek stat gece maçlarına uygun hale getirildi. Karabağlar İzmirspor Tesisleri’nde tribün koltukları yenilendi, kapalı spor salonu iç cephe boyası ile çatı tamiratı yapıldı. Havalandırma ve klima sistemleri yenilendi.

Ayrıca Bucaspor’un Kaynaklar’daki kulüp binasının tadilatı da yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, yenileme çalışmaları için 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tamamen yıpranan ve sporcular açısından risk oluşturan Çiğli Belediyesi'ne ait Atatürk Stadı’nın zeminini de 755 bin liralık harcama ile yeniledi. FIFA standartlarında 55 milimetre suni çim halı kaplama yapılarak yenilenen zemin kullanıma açıldı. Çocukların ve gençlerin talepleri doğrultusunda şekillenen ve 2020 yılının sonunda açılan Çiğli Esentepe Parkı'na da amatör spor kulüplerinin kullanımı için bin 125 metrekarelik futbol sahası kazandırıldı