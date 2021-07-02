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İzmir'de 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

İzmir'in Tire ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu, dedesi gözaltına alındı

İzmir'de 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
02 Temmuz 2021 Cuma 15:30

Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde 5 yaşındaki Z.K.Y'nin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede makinenin içinde bulunan kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve cesedinin vücut bütünlüğünün kaybolduğu belirlendi.

Kız çocuğunun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken çiftlik çalışanı dede M.T. gözaltına alındı.

M.T'nin ilk ifadesinde çiftlik çevresinde oyun oynayan torunu Z.K.Y'nin traktör kepçesiyle yem döktüğü karma makinesinin içine girdiğini görmediğini, kan görmesi üzerine makineyi durdurduğunu söylediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #çocuk ölüm #izmir çocuk ölüm
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