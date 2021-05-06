İzmir'de 5 yıldır korumasız kalan tarihi alan, kiraya çıkarıldı!

İzmir’in Konak ilçesindeki 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için 2016 yılında yap-işlet-devret modeliyle çalışmalara başlanmış, iş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlanılmış ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede inşaat çalışmaları durdurulmuştu. 5 yıldır korumasız kalan alan şimdi kiraya veriliyor

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonunda Roma dönemine ait liman, hamam yapısı olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarılmıştı. Bu bölgedeki tarihi kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü’nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi kararı alınmıştı. Ancak ‘mutlak korunması gerekli alan’ olarak değerlendirilen tarihi alanda gerekli çalışmalar aradan geçen yıllara rağmen ilerleyemedi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 5 yıldır korumasız kalan 3 bin 574 metrekarelik tarihi alanı restorasyon veya onarım karşılığında 35 yıllığına kiralama kararı aldı. Tarihi alana 14 milyon 966 bin 52 TL fiyat biçildi.

Konuyu birçok kez hem Meclis’in hem kamuoyunun gündemine getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorular yöneltti. Konuyla ilgili Ekim ve Şubat aylarında verdiği önergeleri hatırlattı, “Önergelerimin ve sorularımın yanıtsız bırakılmasının sebebi nedir?” diye sordu.

CHP’li Bakan, daha Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “İzmir Valiliği’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin hemen arka sokağında, İzmir limanı kıyısındaki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın içinde, yani kentin göbeğindeki bu tarihi alanın yıllardır kaderine terk edilmiş ve atıl bir şekilde bırakılmasının gerekçelerini nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

‘Yerel yönetimin öneri ve çabasına rağmen hiçbir adım atılmamış olmasını nasıl açıklıyorsunuz’

Tarihi alanda biriken suyun boşaltılmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı uyarı ve önerilerine dikkat çeken CHP’li Bakan, “İZSU görev kapsamında olmamasına rağmen suyu boşaltabileceğini ancak bir çukur olduğu uyarısında bulunmuştu. Bu çukurun etrafından ise bir emniyet tedbirinin olmadığını belirtmişti. İZSU bir benzeri olan Basmane Çukuru’nda su boşaltımı için kazıklı sistem uygulandığını da yetkililere aktardı. Ancak suyun boşaltılması için herhangi bir adım atılmadı. Soruyoruz: Bu suyu boşaltma işleminin devam ettirilmemesinin ve bu tarihi alanın kaderine terk edilmesinin nedeni neydi? Yerel yönetimin öneri ve çabasına rağmen tarihi alandaki suyun boşaltılması için hiçbir adım atılmamış olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” dedi.

‘Doğru düzgün şeffaf bir açıklama bekliyoruz’

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün tarihi alanın restorasyon veya onarım karşılığında 35 yıllığına kiralama kararı almasının sebebinin ve gerekçesinin açıklanmasını isteyen CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Önergeleri görmezden gelip, soruları cevapsız bırakarak sorumluluktan kaçamazsınız. İzmir Valiliği’nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hemen arka sokağında, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın içinde yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bu alan için 5 yıldır kılınızı kıpırdatmadınız. Defalarca sorduk, söyledik en ufak bir adım atılmadı. Şimdi 35 yıllığına kiralama kararını alınıyor. Nasıl yorumlamalıyız bu kararı? Yıllardır çürümeye terk ettiğiniz tarihi alanı restorasyon veya onarım karşılığında 35 yıllığına kiralamamak istemenizin sebebini ve gerekçesini kamuoyuyla paylaşmanızı bekliyoruz. Ayrıca, ‘mutlak korunması gerekli alan’ olarak değerlendirilen bu alanın, çalışmalar tamamlandıktan sonra ne şekilde değerlendirilmesi planlanıyor? Doğru düzgün şeffaf bir açıklama bekliyoruz.”