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İzmir'de 50 konut satılacak

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 50 kamu konutunu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satışa çıkardı

İzmir'de 50 konut satılacak
28 Temmuz 2022 Perşembe 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Karşıyaka, Karabağlar, Aliağa ve Konak'ta bulunan 50 kamu konutunu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satışa çıkardı. İhaleler Müdürlüğün ana hizmet binasında 9-10-11 ve 12 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyon huzurunda yapılacak.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 


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