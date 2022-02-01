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İzmir'de 50 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

01 Şubat 2022 Salı 13:25

İzmir'de polis ekipleri kaçak sigara üretildiği öğrenilen Kemalpaşa'daki bir adrese, Buca ilçesindeki depoya ve Torbalı'daki bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Cumhuriyet tarihinin en fazla doldurulmuş sigarası ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu öğrenildi


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kemalpaşa ilçesindeki kaçak sigara imalathanesine, Buca'daki depoya ve Torbalı ilçesindeki araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiple yapılan operasyonlardaki aramalarda; 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron, 5,5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara imalathanesine el koyuldu. Ele geçirilen tüm kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu, operasyonun da 'Cumhuriyet tarihinde en fazla doldurulmuş sigaranın ele geçirildiği operasyon' olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Operasyon kapsamında yakalanan 18 şüpheli hakkında ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 5607 ve 4733 sayılı suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak sigara #operasyon
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