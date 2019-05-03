İzmir'de 500 bin TL'lik sahte alkollü içki ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 3 bin 900 şişe sahte viski ve votka ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar'daki bir deponun imalathaneye çevrildiği ve sahte alkollü içki üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Dün, belirlenen adrese yapılan operasyonda, F.A. ve H.A. suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, kaçak olarak üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 3 bin 900 şişe sahte viski ve votka, 660 litre etil alkol, 1452 sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 7 bin şişe kapağı ve 2 bin 700 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. ve F.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili olarak bir şüphelinin daha arandığı belirtildi. Sahte alkollü içkilerin, yaz aylarında turizm yoğunluğunun başladığı Muğla, Aydın ve İzmir'deki turistik bölgelerde piyasaya sürülmesinin planlandığı anlaşıldı.