İzmir'de 500 hektarlık alan yandı

Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum ve Milas'taki 2 yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, ilerleyen saatlerde oradaki ekiplerden takviye alarak İzmir'deki yangına daha hızlı müdahale edeceklerini belirtti.

İzmir'de Urla Yağcılar ve Karabağlar'da çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan bir yangının olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Buradaki yangımızla ilgili gece boyunca ekiplerimizin sıkı çalışması bize neticeyi aldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterlerimizin pervanelerinin dönmesi ve meteorolojik şartların daha olumlu seyrediyor olması, hava araçlarının daha rahat çalışması nedeniyle biraz daha hızlı netice almaya başladık." dedi.

Pakdemirli, Karabağlar'dan başlayan yangının henüz kontrol altına alınmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer yer tütmelerin dışında çok önemli yoğun yangın bölgeleri kalmadı. Yoğun yangın bölgesi Çamtepe, Efemçukuru ve Gödence köylerinin güneyinde. Ancak bu köyleri tehdit eden herhangi bir şey yok. Dün gece ihtiyaten boşalttığımız köyler vardı. Bunlar normale döndü, herhangi bir sıkıntı yok ama gece boyu elde ettiğimiz kazanımlarımızın gündüz rüzgarın artmasıyla kaybolma riski var, o yüzden ekiplerimiz sahada var güçleriyle çalışıyorlar. Tüm gayretleriyle çalışıyorlar."

Yangında 4 evin kısmi hasar gördüğünü aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Onun dışında en önemli şey ağaçlarımızın, bitki örtümüzün ve yaban hayatımızın kaybolmuş olması. Dün Cumhurbaşkanımızla da konuşurken aslında yangın büyüklüğü 50-100 hektar arasındayken 500 hektara kadar bir alanın yanabileceğini söylemiştim. Bugün kabaca yukarı çıktığımızda o 500 hektarı, kesin olarak hesaplamamakla birlikte 500 hektar gözüküyor. Burada şu var, sevindirici taraf şu, özellikle yaban hayatı için, hep bir parçalı şekilde yanmış yani tamamen yanan bir alan yok. Hep parça parça yanan alanlar var. Bu kısmi olarak bizi biraz teselli edebilir ama yanan alanın şu alanda aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor."

Bakan Pakdemirli, kendisinin gördüğü kadar tarım arazilerinde fazla bir zarar olmadığını ancak bir zarar varsa bunun yapılacak tespitlerin ardından ortaya çıkacağını söyledi.

Karabağlar'daki yangında 13 helikopterin bulunduğunu, Muğla'daki yangınların tamamen kontrol altına alınmasının ardından bu sayının artacağını anlatan Pakdemirli, "Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz. Yangınla mücadelemiz sürüyor." dedi.

Yangınlar genellikle ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor

Pakdemirli, yangının neden çıktığına dair gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Yangınlar genellikle ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Özellikle yazın mangal, piknik, bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yoldan geçilirken atılan bir sigaraya çok dikkat etmek gerekiyor. Ormanda bulunan yere düşmüş bir şişeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü belli koşullar bir araya geldiği zaman, ısı, nemin düşmesi ve rüzgarın artması, çok ufacık bir kibrit çaksanız dahi çok büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden yangınlara duyarlılıkta da ülkemizin dünya ülkeleriyle yarışır bir hale gelmesini diliyoruz. Biz yangınlarla mücadelede hakikaten en iyi ülkelerin arasındayız, en iyisi de diyebiliriz. Teşkilatımız bu konuda iyi ama vatandaşımızın duyarlılığını da bu seviyelere çekmemiz gerektiğini söylüyorum." değerlendirme

Geçen seneye göre yangın sayısının arttığını ancak yanan alanın azaldığını ifade eden Pakdemirli, "Yanan alan sayımızı performans olarak daha düşürdük. Yangınlara daha hızlı müdahale ettiğimizden dolayı şu an yanan alan olarak geçen senenin gerisinden geliyoruz." diye konuştu.