İzmir'de 58 hafız için icazet merasimi yapıldı

Kestanepazarı Eğitim Kurumlarının çeşitli ilçelerindeki kurslarında eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için icazet töreni yapıldı.

İzmir'de 58 hafız için icazet merasimi yapıldı
08 Aralık 2019 Pazar 15:08

Hisar Camisi'ndeki tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve öğretmenin önemine işaret etti.  Ayyıldız, "Bu emanete sahip olmak, kimliğimizi kavramak, nereden gelip nereye gideceğimizi öğrenmek, bu dünyadaki vazifemize sahip çıkıp benimsemek ve buna göre hayatımızı tanzim etmek, geliştirmek ancak Kuran'la, onu okumak ve öğrenmekle mümkündür." dedi.    

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İzmir'in yeni hafızlarıyla çok daha güzel olacağını söyledi. Hafızların yetişmesi için gösterilen özverinin yanı sıra çocuklarını hafızlığa yönlendiren ailelerin kararlarının çok önemli olduğunu kaydeden Dağ, "Bir hafız oğlu olarak kendim hafız olamadım ama inşallah bir hafız babası olmayı Allah bana nasip eder ama bakarsınız Allah ömür verirse, kendimizin de hafız olma imkanı olur." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç da törene katıldı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "İnşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız"
Sonraki Haber
Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, mağlubiyete rağmen takımdan memnun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.