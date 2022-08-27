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İzmir'de 6 kişiye uyuşturucu tutuklaması

İzmir'in 7 farklı ilçesindeki operasyonlarda, uyuşturucu maddeyle yakalanan 63 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 57'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'de 6 kişiye uyuşturucu tutuklaması
27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:03

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe jandarma ekipleri, 8- 22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 14,45 kilo gram kubar esrar, 562 gram metamfetamin, 16 sentetik hap, 3 bin 316 kök kenevir, 47 gram kenevir tohumu, 38 uyuşturucu içme aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #tutuklama
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