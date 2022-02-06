İzmir'de 6 masal evi daha açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında dün 6 yeni merkez daha açıldı. Böylelikle İzmir’deki Masal Evi sayısı on ikiyi buldu. Aliağa Masal Evi’nde yapılan toplu açılış töreninde Başkan Soyer, Masal Evi sayısını İzmir genelinde yirmi beşe çıkaracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da hayata geçirilen Masal Evi projesi kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan proje kapsamında Limontepe, Buca, Kemalpaşa, Kınık, Aliağa ve Mersinli olmak üzere 6 Masal Evi daha açılarak kentteki Masal Evi sayısı on ikiye çıkartıldı. Törende Limontepe Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin (ÇOGEM) açılışı da yapıldı.

Aliağa Masal Evi’nde yapılan toplu açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, meclis üyeleri, muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Soyer: On iki tane açtık, daha da açacağız

14 Şubat'ta Buca Metrosu'nun temelini atacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye'ye örnek olmaya, ilham vermeye devam edeceğiz. Masal Evleri, bir yandan çocuklarımızın öğrendiği, eğlendiği, oyun oynadığı mekanlar, bir yandan da annelerinin meslek öğrendiği, çeşitli konularda danışmanlık hizmeti aldığı, psikolojik, sosyolojik birçok açıdan kendilerini beslediği, öğrendiği ve istihdama katıldığı mekanlar. Diğer kreşlerden, anaokullarından en önemli farkı, sadece çocuklarımız için okuma öğrenme alanları değil aynı zamanda anneleri için de istihdama katılmalarına imkân veren, eğitimlerin yapıldığı mekanlar... On iki tane açtık. Bizim seçimlerden önce vaadimiz yirmi taneydi. Ama yirmi beş Masal Evi'ni İzmirlilerle buluşturmuş olacağız” dedi.

“Geliyor gelmekte olan”

Eğitim sistemindeki sıkıntılardan bahseden Başkan Soyer, genç nüfusun yüzde 50'den fazlasının geleceğini başka ülkede kurmak istediğini belirterek “Eğitim süreci çürümüş durumda. Çok yanlış politikalar var. Biz yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama bu işin asli sorumlusu, adı Milli olan Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapması gereken işlerdir bunlar. Fakat orada öyle büyük boşluklar var ki, bize düşen yerel yönetim olarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına derman olmaya çalışarak bu memleketin gelecek kuşaklarını iyi eğitmek ve geleceğe hazırlamak... Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Çok yakında sadece yerel yönetimler üzerinden değil, merkezi hükümet üzerinden de başka bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Gençlerin geleceklerini bu memlekette kurmak isteyecekleri bir ülkeyi hep beraber kuracağız. Kimse enseyi karartmasın, geliyor gelmekte olan” dedi.

İlçelerden teşekkür

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçelerinde açılan Masal Evleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti. Başkan Soyer açılışın ardından Masal Evi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Meslek Fabrikası’nın kurs merkezleri devrede

Masal Evi’nde 36-53 ay aralığındaki çocukların sosyal ilişki kurma, farklılıklara saygı duyma, paylaşma, dil gelişimi, yeteneklerinin keşfi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kadın ebeveynleri desteklemek amacıyla Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde meslek edindirme ve beceri kursları veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce Konak Toros, Bayraklı, Kadifekale, Örnekköy, Gümüşpala ve Tire’de Masal Evi açmıştı.

Çocuk ve Gençlik Merkezleri ise 7-14 yaş arası, kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuklar ve ailelerine hizmet veriyor.