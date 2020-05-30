İzmir'de 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 60 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:29

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Kongo, 23 Afganistan, 5 Eritre, 2 Mali, 1 Nijerya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

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