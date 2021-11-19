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İzmir'de 60 milyon TL'lik vurgun! 3 binden fazla kişi dolandırıldı!

İzmir’de önceki gün düzenlenen, 83 kişinin gözaltına alındığı 'saadet zinciri' operasyonunun detayları belli oldu. Polisin çalışmasında, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği ve dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da en az 60 milyon TL olduğu tespit edildi

İzmir'de 60 milyon TL'lik vurgun! 3 binden fazla kişi dolandırıldı!
19 Kasım 2021 Cuma 11:35

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, 'saadet zinciri' sistemi kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından, sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 83 kişi gözaltına alındı, 6 şüphelinin da arandığı belirtildi.

Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi. Öte yandan, polisin çalışmasında şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu saptandı.

MÜŞTEKİ SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR

Çok sayıda vatandaşın henüz mağdur olduğunun farkına varmadığı, müşteki sayısının sürekli arttığı, tespit edilen haksız kazanç miktarının da buna bağlı olarak artacağı bildirildi. Ayrıca, saadet zincirine yüksek kar vaadiyle fazla sayıda kişiyi getirenlerin mağdur edilmediği, ileride daha fazla kişiyi getirmelerini sağlamak için bu kişilere paralarının düzenli ödendiği öğrenildi. Mağdur edilenlerin ise bir kez para yatırıp saadet zinciri için başkalarını getirmeyenler olduğu belirtildi.

'VATANDAŞLARI ETKİLEMEK İÇİN LÜKS ARAÇLARA BİNİYORLAR'

Şüphelilerin 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 6 şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve vatandaşları etkilemek için lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Adreslerdeki aramalarda 6 şirkete ait tapular, hizmet protokolleri, banka hesabı hareket dökümleri, tahsilat makbuzları, çok sayıda dijital materyal ile 540 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir dolandırıcılık #saadet zinciri
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