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İzmir'de 61 sikke ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alan polis harekete geçti. Yapılan operasyonda Eski Roma dönemine ait olduğu belirlenen 61 sikke ele geçirildi

İzmir'de 61 sikke ele geçirildi
09 Haziran 2022 Perşembe 08:30

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser ticareti yapılacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Kasımpaşa Mahallesi'nde belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirilirken, R.A. (51) isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sikke #menemen
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