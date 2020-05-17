İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar deniz havası aldı

İzmir'de, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 12.00-18.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma izninde, şehrin sahil kısımlarına akın etti. 65 yaş izniyle dışarıya çıkanlar, deniz kenarında yürüyüş yapıp, arkadaşlarıyla sohbet etti.

İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar deniz havası aldı
17 Mayıs 2020 Pazar 13:28

İzmir'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen izin ile sokağa çıktı. Hasanağa Bahçesi'ne ve İnciraltı, Bostanlı, Göztepe sahiline gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüş yaptı. Eşiyle birlikte Göztepe sahilinde yürüyüşe çıkan Erhan Uysalefe (68), "İzmir'i ilk defa hayalet şehir olarak görüyoruz. Nasıl yürüyeceğimizi bile unuttuk. İnsan evlerde sıkılıyor o nedenle dışarı çıkmak çok iyi geldi" dedi.

Eşi Serap Uysalefe (65) ise "İzmir'i böyle görmek üzücü. Bir araya gelmeyi özledik, sohbet etmeyi özledik ama dışarı çıktığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Bir saat yürüyüş yaptığını söyleyen Orhan Singir de, "Bir saat yürüdüm. Yanımda kahvemi de getirdim. Kahvemi içtikten sonra yine yürümeye devam edeceğim. Sonra eve döneceğim" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte İnciraltı sahil kenarındaki çimlerde oturan Selim Güldüren (70), ise "Hava çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Evde sıkıldık, bunaldık. Sokağa çıkma izni çok iyi geldi" diye konuştu.

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