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İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir otomobilde yeşil reçeteye tabi olan ve uyuşturucu madde içeren 7 bin hap ele geçirildi. Ayrıca, otomobilde bulunan bir kişi de gözaltına alındı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri,  A.K.(26) isimli bir şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bayraklı Mahallesi'nde oturan şüphelinin oturduğu evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra A.K.'nin 35 KUZ 01 plakalı otomobil ile geldiğini gören asayiş ekipleri, otomobilin önünü keserek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan ve içerisinde uyuşturucu madde barındıran 7 bin hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #uyuşturucu hap #izmir uyuşturucu
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