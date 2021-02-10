İzmir'de 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de dengesini kaybederek 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 32 yaşındaki Okay Coşar, saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 7. kattaki evinin balkonuna çıktı. İddiaya göre Coşar, dengesini kaybetti ve balkondan aşağıya düştü.

Ağır yaralı bir şekilde toprak bir zemine düşen Coşar'ın gören site sakinleri olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Coşar'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Coşar, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Savcının incelemesinin ardından Coşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisler Coşar'ın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.