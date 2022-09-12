İzmir'de 738 bin 273 öğrenci ders başı yaptı!

İzmir'de, yeni eğitim-öğretim yılı ile beraber 2 bin 496 okulda, 738 bin 273 öğrenci için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın da katıldığı programda öğrenciler, zeybek gösterisi sundu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra şeref defterini imzalayan Yentür, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılında uyguladığımız projeleri gözden geçirerek, elde ettiğimiz birikim ve tecrübelerle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya koyacağımız yeni projeleri ve çalışmaları planlama fırsatı bulduk. Sevgili öğrenciler; gelecek, kendisini bugünden ona adayanlarındır. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı, insan sevgisini her şeyin üzerinde tutan nesiller ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Dersleriniz için göstereceğiniz çalışma azmi sonucunda kazanacağınız bilgi ve becerilerin bir üst öğretimde sizi başarılı kılacağını unutmayın" dedi.

26 YENİ KÖY OKULU

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından yeni eğitim- yılı için düzenlenen programa geçildi. Bayraklı Semahat Erişen İlkokulu'ndaki programa; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, askeri erkan, emniyet müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada da konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, pandeminin ardından çocuk sesi ve neşesinin yayılacağı döneme başlayacaklarını belirtti. Yeni eğitim-öğretim döneminde yapacakları çalışmaları anlatan Yentür, yeni 26 köy okulu ve 22 köy eğitim merkezinin bu yıl faaliyete geçtiğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Doğan da eğitim sezonuna başlanması ile özellikle küçük şehirlerde kentlere canlılık geldiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın yeni öğretim döneminde başarılar diliyorum. Milli eğitim müdürümüz başta olmak üzere öğretmenlerimize de şimdiden teşekkür edip, emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ SİZİNLE BÜYÜYÜP GELİŞECEK'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar ise sahneye okulun öğrencisiyle el ele çıktı. Aşkar, "Yaz tatili döneminde hem bakanlığımız hem de il müdürlüklerimiz çok çalıştı. Okulları size hazır hale getirmek için kimse tatil yapmadı. Matematik atölyeleri kurduk. Payamlı'da, Barbaros köyünde, Balıklıova'da köy yaşam merkezleri açtık. Bunun dışında 20 civarında köy yaşam merkezi oluşturuyoruz. Buralarda hem anaokulumuz hem ilkokullarımız hem bilim sanat merkezlerimiz var. Çok yönlü bir yapı oluşturduk. Sevgili öğretmenler, yeni nesil size emanet. Büyük Atatürk'ün dediği gibi 'Yeni nesil sizin eseriniz olacak'. Çocuklarımız sizinle büyüyüp, gelişecek. Sevgili aileler, lütfen çocuklarınızı keşfedin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir öğrenci, günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu. Daha sonra öğrenciler, zeybek gösterisi sundu. Okulun 4'üncü sınıf öğrencileri ise yeni başlayan minikleri karşıladı. Protokol üyeleri, bu yılın ilk ders zilini öğrencilerle çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, öğrencilerin sınıflara girmesiyle başladı.

İzmir'de 2 bin 496 okul ve 30 bin 151 derslikte, 738 bin 273 öğrenci ve 56 bin 79 öğretmen ile eğitim çalışanı dersbaşı yaptı.