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İzmir'de 78 köye ücretsiz internet

İzmir'de 78 köye ücretsiz internet
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi 78 köye ücretsiz internet altyapısı kurdu. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanan öğrenciler de veliler de memnun.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki öğrencilerin öğrenimlerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz internet hizmeti veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 78 kırsal mahalleye internet ulaştırıyor. Ücretsiz internet hizmeti genişleyerek devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, “Hizmetse hizmet, internetse internet mottosuyla çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağını kurmak amacındayız. İnternet hizmetinin verilemediği birçok köyde amacımız çocuklara, gençlere bu hizmeti götürerek onların yüzlerinde tebessüm yaratmak. 2021 yılında 287 bin oturum açıldı ve büyük bir kullanım oranına ulaşıldı. Başkanımız Tunç Soyer’in önderliğinde 2022 yılı İzmirliler ve İzmir için büyük bir dijital dönüşüm yılı olacak” diye konuştu.

Öğrenciler ücretsiz internetten memnun


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz internet hizmetinden yararlanan Bayındır’ın dağ köyü Kızılkeçili’den Zeytinova Şehit Erdal Canbulat Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sedef Irak, “Derslerimize internet sayesinde çok güzel çalışıyoruz. Bize bu hizmeti getiren Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.
Kızılkeçili İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İbrahim Irak, “Ücretsiz internet sayesinde ders çalışıyoruz, video izleyebiliyoruz. Derslerimize çok faydası oldu. Kendimizi geliştirme imkanı bulduk” diye konuştu.
Kızılkeçili İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Melih Gökten, “Derslerimizle ilgili video izliyoruz. Araştırma yapıyoruz. İnternet güzel bir şey” şeklinde konuştu. Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Lise 1. sınıf öğrencisi Hatice Irak ise “Araştırma ödevlerimi yapıyorum. Bazı geri kaldığım konularda video açıp izliyorum. İnternet bu konuda çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.
Öğrenci velisi Ayşe Irak “Çocuklarımız derslerini yapıyor, öğretmenlerimiz video izletiyor. Çok memnunuz, Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.  

78 kırsal mahallede ücretsiz internet


Bayındır Alanköy, Arıkbaşı, Fırınlı, Kızılkeçili, Lütuflar, Yakapınar-1, Zeytinova, Bergama Bozbeyler, Çitköy, Durmuşlar, Hisarköy, Kozluca, Örenli, Beydağ Karaoba, Dikili Çağlan, Çukuralan, Demirtaş, Esentepe, Gökçeağıl, Katıralan, Karaburun Eğlenhoca, Küçükbahçe, Kemalpaşa Hamzababa, Dereköy, Ovacık, Sarıcalı, Sarılar, Vişneli, Yeşilyurt, Kınık Arpadere, Arpaseki, Aziziye, Bademalan, Balaban, Işıklar, Köseler, Sucahlı, Kiraz Olgunlar, Örencik, Saçlı, Yenişehir, Menderes Çamönü, Çatalca, Ğlananası Atatürl, Sancaklı, Menemen Ahıhıdır, Alaniçi, Bağcılar, Belen, Çavuşköy, Çukur, Doğaköy, Hatundere, Kesik, Musabey, Tuzcullu, Yanıkköy, Ödemiş Bozcakaya, Cevizalan, Güney, Seferihisar Orhanlı, Ulamış, Selçuk Belevi, Tire Çayırlı, Dağdere, Gökçen, Karateke, Ortaköy, Torbalı Bozköy, Bülbüldere, Karakızlar, Karaot, Ormanköy, Tulum, Yeniköy, Urla Barbaros, Demircili ve Kadıovacık mahallelerine ücretsiz internet hizmeti veriliyor.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #internet #ücretsiz internet #köy
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