İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
0
OTOBÜSTE SEKS YAPINCA...
OTOBÜSTE SEKS YAPINCA...
0
KÖYCEĞİZ'DE BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
KÖYCEĞİZ'DE BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
0
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0

İzmir'de 794 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in 14 ilçesinde, jandarma ekiplerince 30 Ağustos-10 Eylül'de düzenlenen 32 operasyonda, 794 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 794 kaçak göçmen yakalandı
13 Eylül 2022 Salı 13:35

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ağustos-10 Eylül'de Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde 32 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 794 kaçak göçmen yakalanırken, olaylarda kullanılan 1 kamyon, 3 taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu. Baskınlarda 7 organizatör ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen
Önceki Haber
Belediye, kendilerini protesto etmek isteyenler için özel alan oluşturdu!
Sonraki Haber
Akşener'den Tunç Soyer açıklaması: Daha dikkatli olmasında fayda var
Rıza Bey Apartmanı davasında 2 belediye çalışanına hapis istemi
Rıza Bey Apartmanı davasında 2 belediye çalışanına hapis istemi
0
Bayraklı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
Bayraklı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
0
İzmir Büyükşehir'den amatör kulüplere destek!
İzmir Büyükşehir'den amatör kulüplere destek!
0
İzmir'de 26 tüp tarantula ele geçirildi
İzmir'de 26 tüp tarantula ele geçirildi
0
İzmir Büyükşehir'den Dikili'de üreticiye yem desteği
İzmir Büyükşehir'den Dikili'de üreticiye yem desteği
0
Doktora şiddette makas "silah" sayıldı!
Doktora şiddette makas "silah" sayıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.