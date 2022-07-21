İzmir'de 8 gündür kayıp olan adam ölü bulundu!

İzmir Buca'da 8 gündür kayıp olan alzheimer hastası 75 yaşındaki Hasan Barış ölü olarak bulundu

Bayramda çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Hasan Barış, 1202/8 sokakta otomobilden indikten sonra kayıplara karıştı. Barış'ın bulunması için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 8 gündür aranan Hasan Barış'tan dün acı haber geldi. Bir vatandaşın arazide hareketsiz şekilde yatan birini gördüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye giden ekipler ölen kişinin kayıp ihbarıyla aranan Hasan Barış olduğunu belirledi. Evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barış'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.