İzmir'de 8 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'de 8 Nisan günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir’de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.
8 Nisan Cumartesi günü İzmir'in hangi ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde su kesintisi yaşanacak?
İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle su kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN
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