İzmir'de 8 saat elektrik kesintisi! 17 Aralık 2022 tarihinde bu ilçelerde elektrik kesilecek!

Gediz Elektrik İzmir'de elektrik kesintisi konusunda uyarıda bulundu. 17 Aralık 2022 tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler....
KONAK
Kesintinin Başlama Zamanı : 17-12-2022 Saat :15:00:00
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 17-12-2022 18:00:00 saatlerinde
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar yeni̇şehi̇r mahallesi̇,1145/1-4,1245,1248,1145/2,12021145/5,1202,1203,1203/4, 1248 sokaklar ve ci̇varı,dr. suat eren gögüs hast.Hastanesi̇, hırdavatcılar çarşısı,çevre sağlık koleji̇
Beklenen Kesinti Müddeti : 3 saat
Kesinti Başlama Zamanı : 17 Aralık-2022(Cumartesi) Saat :13:00:00
Kesinti Bitme Vakti : 17 Aralık Cumartesi - 2022 Saat :15:00:00
Etkilenen : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar mi̇mar si̇nan,alsancak,hi̇lal,kahramanlar mahalleleri̇,1394,1399,1400,1420,1420/3,1421, 1432,1431 sokaklar, talatpaşa bulvarı,ali̇ çeti̇nkaya bulvarı, rıza akça holdi̇ng,ege palas
Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat
TORBALI
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat
Kesinti Başlama Zamanı : 17/12 2022 Cumartesi Saat :13:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 17-12-2022 Saati :17:00:00
Etkilenen Yerleşimler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar çapak yolu,pancar otoban yanı,9 eylül ünıversıte önü aymer sıtesı,kuşcuburun akkoca yem devırlı tr
BUCA
Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 3 saat
Etkilenen Kesimler : Maḣ, caddeler/sokaklar mustafa kemal maḣ,gazeteci̇ i̇smai̇l si̇vri̇ bulv.,677/52,677/54,677/50 sokaklar ve ci̇varı
Kesinti Başlangıç : 17 Aralık Cumartesi - 2022 Saati :12:00:00
Kesintinin Bitiş Vakti : 17 Aralık - 2022 15:00:00 Saatinde
KARABURUN
Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar mordoğan i̇m i̇skele fıderı, mordoğan mah. mordoğan merkez tamamı, mordoğan köyü tamamı, ardıç mevkıı tamamı, azmak mevkıı tamamı, jandarma, i̇lk olkul, ortaokul, i̇zsu trafoları
Kesinti Başlangıç Tarihi : 17 Aralık - 2022 10:00:00 saatinde
Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 17 Aralık Cumartesi 2022 18:00:00 saatlerinde
Hesaplanan Kesinti Müddeti : 8 saat
Tahmini Kesinti Süresi : 5 saat
Kesintinin Başlama Zamanı : 17 Aralık 2022 10:00:00 saatinde
Kesinti Bitme Vakti : 17/12/2022 15:00:00 Saatinde
İlçe : Karaburun
Kesinti Yaşanacak Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar eğlenhoca dm den karaburun gıs-1 fıderı, eğelhoca sulama koop, i̇zsu mordoğan i̇me suyu eğlenhoca dm den karaburun gıs-3 fıderı
MENEMEN
Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşimler : Maḣ, caddeler/sokaklar eski̇ foça yolu - türkelli̇ kasaba- hatundere- dolunay petrol - ede demi̇rçeli̇k- ramo mandra -yıldız mandra - anadolu li̇sesi̇ -hali̇de gencer li̇sesi̇ -çolak oğlu -uzman servi̇s -kfc üzüm i̇şletmesi̇ - utem araştırma -çavuşköy tarımsal aboneler - ran turşu -tari̇hi̇ yudumlama - uluyol mevki̇ - pekenti̇ yolu - belen yolu -tömek çi̇ftli̇ği̇ - kumtepe mevki̇ - mermerli̇ maḣ bi̇r kısmı -a101 depoları -menemen tr8 ve tr9 ve sada hastanesi̇ ve ci̇varları
Kesinti Başlangıç Tarihi : 17/Aralık 2022 10:00:00 saatlerinde
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 17 Aralık - 2022 18:00:00 saatlerinde
Şehir : İzmir
KİRAZ
Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar doğancılar mahallesı merkez, mumcanlar ve kurudere sokaklar tamamı
Kesinti Başlangıç Vakti : 17.12.2022 Cumartesi Saat :09:30:00
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 17 Aralık 2022 Saati :17:30:00
BERGAMA
Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat
Kesintinin Başlama Zamanı : 17 Aralık-2022(Cumartesi) Saat :09:00:00
Kesinti Bitiş Zamanı : 17 Aralık Cumartesi - 2022 Saati :17:00:00
Etkilenen : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar dağıstan mahallesi̇ dağıstan köy i̇çi̇ ve ci̇varları
BUCA
Kesinti Yaşanacak Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar kırıklar ve doğancılar mahalleleri̇,karabağlar caddesi̇ ci̇varı
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 17 Aralık 2022 Saati :09:00:00
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 17/12/2022 Saati :17:00:00
Kesintinin Beklenen Süresi : 8 saat
ÇEŞME
Yaklaşık Kesinti Süresi : 8 saat
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 17 Aralık Cumartesi Saati :09:00:00
Beklenen Kesinti Bitişi : 17 Aralık-2022(Cumartesi) 17:00:00 saatinde
Etkilenen Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar ıldır(günkent ve çevresı harıç), yalı, şıfne, germıyan(köy i̇çı harıç), reısdere, ardıç mahallelerının genelı i̇le celal bayar mahallesı şölen beton özel tr ve çevresı, alaçatı mahallesı çımbeton özel tr, yüksel bağcı özel tr ve çevresı
SEFERİHİSAR
Beklenen Kesinti Süresi : 8 saat
Kesinti Başlangıç : 17 Aralık Cumartesi 09:00:00 Saatinde
Elektrik Ne Zaman Gelir? : 17/12/2022 Saat :17:00:00
Kesintiden Etkilenen Yerler : CAMİKEBİR Mh, Gözsüzler Cd. CADDELER/SOKAKLAR SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI, HIDIRLIK MAHALELSI, YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI, ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI, BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT, HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.