İzmir'de 8 saat elektrik kesintisi! 17 Aralık 2022 tarihinde bu ilçelerde elektrik kesilecek!

Gediz Elektrik İzmir'de elektrik kesintisi konusunda uyarıda bulundu. 17 Aralık 2022 tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler....

KONAK



Kesintinin Başlama Zamanı : 17-12-2022 Saat :15:00:00

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 17-12-2022 18:00:00 saatlerinde

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar yeni̇şehi̇r mahallesi̇,1145/1-4,1245,1248,1145/2,12021145/5,1202,1203,1203/4, 1248 sokaklar ve ci̇varı,dr. suat eren gögüs hast.Hastanesi̇, hırdavatcılar çarşısı,çevre sağlık koleji̇

Beklenen Kesinti Müddeti : 3 saat



Kesinti Başlama Zamanı : 17 Aralık-2022(Cumartesi) Saat :13:00:00

Kesinti Bitme Vakti : 17 Aralık Cumartesi - 2022 Saat :15:00:00

Etkilenen : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar mi̇mar si̇nan,alsancak,hi̇lal,kahramanlar mahalleleri̇,1394,1399,1400,1420,1420/3,1421, 1432,1431 sokaklar, talatpaşa bulvarı,ali̇ çeti̇nkaya bulvarı, rıza akça holdi̇ng,ege palas

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat

TORBALI



Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat

Kesinti Başlama Zamanı : 17/12 2022 Cumartesi Saat :13:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 17-12-2022 Saati :17:00:00

Etkilenen Yerleşimler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar çapak yolu,pancar otoban yanı,9 eylül ünıversıte önü aymer sıtesı,kuşcuburun akkoca yem devırlı tr



BUCA

Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 3 saat

Etkilenen Kesimler : Maḣ, caddeler/sokaklar mustafa kemal maḣ,gazeteci̇ i̇smai̇l si̇vri̇ bulv.,677/52,677/54,677/50 sokaklar ve ci̇varı

Kesinti Başlangıç : 17 Aralık Cumartesi - 2022 Saati :12:00:00

Kesintinin Bitiş Vakti : 17 Aralık - 2022 15:00:00 Saatinde



KARABURUN

Etkilenen Yerler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar mordoğan i̇m i̇skele fıderı, mordoğan mah. mordoğan merkez tamamı, mordoğan köyü tamamı, ardıç mevkıı tamamı, azmak mevkıı tamamı, jandarma, i̇lk olkul, ortaokul, i̇zsu trafoları

Kesinti Başlangıç Tarihi : 17 Aralık - 2022 10:00:00 saatinde

Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 17 Aralık Cumartesi 2022 18:00:00 saatlerinde

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 8 saat





Tahmini Kesinti Süresi : 5 saat

Kesintinin Başlama Zamanı : 17 Aralık 2022 10:00:00 saatinde

Kesinti Bitme Vakti : 17/12/2022 15:00:00 Saatinde

İlçe : Karaburun

Kesinti Yaşanacak Alanlar : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar eğlenhoca dm den karaburun gıs-1 fıderı, eğelhoca sulama koop, i̇zsu mordoğan i̇me suyu eğlenhoca dm den karaburun gıs-3 fıderı

MENEMEN



Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşimler : Maḣ, caddeler/sokaklar eski̇ foça yolu - türkelli̇ kasaba- hatundere- dolunay petrol - ede demi̇rçeli̇k- ramo mandra -yıldız mandra - anadolu li̇sesi̇ -hali̇de gencer li̇sesi̇ -çolak oğlu -uzman servi̇s -kfc üzüm i̇şletmesi̇ - utem araştırma -çavuşköy tarımsal aboneler - ran turşu -tari̇hi̇ yudumlama - uluyol mevki̇ - pekenti̇ yolu - belen yolu -tömek çi̇ftli̇ği̇ - kumtepe mevki̇ - mermerli̇ maḣ bi̇r kısmı -a101 depoları -menemen tr8 ve tr9 ve sada hastanesi̇ ve ci̇varları

Kesinti Başlangıç Tarihi : 17/Aralık 2022 10:00:00 saatlerinde

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 17 Aralık - 2022 18:00:00 saatlerinde

Şehir : İzmir



KİRAZ

Elektrik Kesintisinin Bildirilen Süresi : 8 saat

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşkeler : Mahallesi̇, caddeler/sokaklar doğancılar mahallesı merkez, mumcanlar ve kurudere sokaklar tamamı

Kesinti Başlangıç Vakti : 17.12.2022 Cumartesi Saat :09:30:00

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 17 Aralık 2022 Saati :17:30:00



BERGAMA

Hesaplanan Kesinti Süresi : 8 saat

Kesintinin Başlama Zamanı : 17 Aralık-2022(Cumartesi) Saat :09:00:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 17 Aralık Cumartesi - 2022 Saati :17:00:00

Etkilenen : Kurtuluş mahallesi̇, caddeler/sokaklar dağıstan mahallesi̇ dağıstan köy i̇çi̇ ve ci̇varları

BUCA

Kesinti Yaşanacak Bölgeler : Maḣ, caddeler/sokaklar kırıklar ve doğancılar mahalleleri̇,karabağlar caddesi̇ ci̇varı

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 17 Aralık 2022 Saati :09:00:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 17/12/2022 Saati :17:00:00

Kesintinin Beklenen Süresi : 8 saat

ÇEŞME

Yaklaşık Kesinti Süresi : 8 saat

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 17 Aralık Cumartesi Saati :09:00:00

Beklenen Kesinti Bitişi : 17 Aralık-2022(Cumartesi) 17:00:00 saatinde

Etkilenen Yerler : Mḣ, caddeler/sokaklar ıldır(günkent ve çevresı harıç), yalı, şıfne, germıyan(köy i̇çı harıç), reısdere, ardıç mahallelerının genelı i̇le celal bayar mahallesı şölen beton özel tr ve çevresı, alaçatı mahallesı çımbeton özel tr, yüksel bağcı özel tr ve çevresı





SEFERİHİSAR

Beklenen Kesinti Süresi : 8 saat

Kesinti Başlangıç : 17 Aralık Cumartesi 09:00:00 Saatinde

Elektrik Ne Zaman Gelir? : 17/12/2022 Saat :17:00:00

Kesintiden Etkilenen Yerler : CAMİKEBİR Mh, Gözsüzler Cd. CADDELER/SOKAKLAR SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI, HIDIRLIK MAHALELSI, YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI, ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI, BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT, HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.