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İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de, polis tarafından yapılan operasyonlarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
25 Eylül 2022 Pazar 14:00

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretiminde kullanılmak üzere sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisiyle harekete geçti. Karşıyaka, Buca ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depodaki aramalarda, 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte etil alkolleri internet üzerinden 'dezenfektan' görünümünde satışa sundukları ve Türkiye'nin her iline kargo yöntemiyle gönderdikleri tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #etil alkol #operasyon
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