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İzmir'de 80 yaşındaki kadın, eşini bastonla öldürdü!

İzmir'de 80 yaşındaki kadın, eşini bastonla öldürdü!
05 Ekim 2022 Çarşamba 08:49

İzmir'de 80 yaşındaki M.A. tartıştığı eşi 85 yaşındaki Fahri A.'nın başına bastonla vurdu. Hastaneye kaldırılan Fahri A. hayatını kaybetti

Olay, 27 Eylül'de, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri A., kavga ettiği eşi M.A.'yı odaya kilitlemek istedi. Çıkan arbedenin kavgaya dönüşmesiyle M.A, elindeki bastonla eşi Fahri A.'nın başına vurdu. Darbenin etkisiyle Fahri A., kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fahri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Fahri A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan M.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölüm #baston #seferihisar #haber
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