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İzmir'de 87 kişi kumar oynarken yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynarken suçüstü yakalanan 87 kişiye 158 bin 253 lira idari para cezası uygulandı

İzmir'de 87 kişi kumar oynarken yakalandı
05 Temmuz 2022 Salı 11:07

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol ve Yaka mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 87 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Kumar oynayanlara 158 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken şüpheliler İ.A. ve A.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #kumar #ceza
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