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İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
14 Nisan 2022 Perşembe 08:53

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bornova ilçesinde sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirledikleri bir iş yeri ile alkol dağıtımı yapan 5 araca operasyon düzenledi. İş yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden O.T., M.A.T., A.T. tutuklanırken., E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte alkol #etil alkol #operasyon
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