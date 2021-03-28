İNSANLAR İÇİN DE ZARARLI
İNSANLAR İÇİN DE ZARARLI
0
153 KİŞİ DAHA KORONADAN ÖLDÜ
153 KİŞİ DAHA KORONADAN ÖLDÜ
0
ERKEKLERDE KISIRLIK ARTTI
ERKEKLERDE KISIRLIK ARTTI
0
ÖYKÜ ARİN ÇUKUR'UN SETİNDE
ÖYKÜ ARİN ÇUKUR'UN SETİNDE
0

İzmir'de 9 flamingo ölü bulundu. Nedeni araştırılıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki sahil bandında 9 flamingo ölü bulundu. Bölgede inceleme yapan ekipler, flamingoların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı

İzmir'de 9 flamingo ölü bulundu. Nedeni araştırılıyor
28 Mart 2021 Pazar 08:28

Bayraklı Meles Deltası civarında dün akşam saatlerinde 9 flamingo, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi. Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından flamingolar, ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

FLAMİNGOLARIN ÖLÜMÜ NORMAL DEĞİL

Bölgede inceleme yapan Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe, "Bugün Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler, flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği yönünde. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9'unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu durumla ilgili çalışma yapacaktır. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #flamingo #flamingo ölüm
Önceki Haber
Vahşice öldürülen Sezen tecavüz kurbanıymış!
Sonraki Haber
İzmir'de motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü
İzmir'de vakalar arttı, denetim sıklaştı!
İzmir'de vakalar arttı, denetim sıklaştı!
0
Sosyal medyada çok sayıda kişiyi tehdit eden kişi gözaltına alındı!
Sosyal medyada çok sayıda kişiyi tehdit eden kişi gözaltına alındı!
0
Sitede köpek gezdirme gerginliği!
Sitede köpek gezdirme gerginliği!
0
Köylüler ürünlerini daha kolay satmak için köy meclisi kurdu
Köylüler ürünlerini daha kolay satmak için köy meclisi kurdu
0
İzmir Büyükşehir 6 ayda 662 araç çekti!
İzmir Büyükşehir 6 ayda 662 araç çekti!
0
İzmir'de deprem dayanışması sürüyor: Çocuklar için EBA erişim noktası
İzmir'de deprem dayanışması sürüyor: Çocuklar için EBA erişim noktası
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.