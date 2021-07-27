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İzmir'de 9 kilo esrar ele geçirildi!

İzmir'de, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilen Ü.D., gözaltına alındı

İzmir'de 9 kilo esrar ele geçirildi!
27 Temmuz 2021 Salı 12:38

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla dağlık bölgede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen ekipler, Ü.D.'nin arazideki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, Ü.D. ise gözaltına alındı. Ü.D.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #esrar #hint keneviri
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