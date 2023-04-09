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İzmir'de 9 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İzmir'de 9 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
09 Nisan 2023 Pazar 05:28

İzmir'de 9 Nisan günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.  İzmir’de yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.

9 Nisan Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde elektrik kesintisi yaşanacak?


İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle elektrik kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN

Etiketler; #elektrik #izmir #9 nisan pazar günü #izmir elektrik kesintisi
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