İzmir'de 99'uncu yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncı yıl dönümü İzmir'de coşkuyla kutlandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncı yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra İzmir Valiliği'ne geçti. Burada Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrikleri kabul etti.

Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından Vali Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik etti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos mesajında, "Milletimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu gururlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Gazisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Hava Savunma Yüzbaşı Orçun Oral gerçekleştirdi. Yüzbaşı Oral, 30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkat çekerek, kutlamalarını sundu. Program geçit töreni ile sona erdi.