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İzmir'de acı kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü!

30 Mart 2022 Çarşamba 08:33

İzmir Karabağlar'da sokakya oyun oynadığı öğrenilen 3 yaşındaki Umut Duymaz, o sırada oradan geçen kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti


Kaza, dün akşam saatlerinde Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri sürücü U.I.'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kaza #ölüm #trafik kazası
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