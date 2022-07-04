BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
0
YILDIRIM SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
YILDIRIM SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
0
ÜNLÜ FUTBOLCU BALIKESİR'DE EVLENDİ
ÜNLÜ FUTBOLCU BALIKESİR'DE EVLENDİ
0
ARAMIZDAN AYRILALI 22 YIL OLDU!
ARAMIZDAN AYRILALI 22 YIL OLDU!
0
banner776

İzmir'de acı olay! Birini kurtardı, diğer kişiyi kurtarırken kendi boğuldu!

İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran kişi, başka birini daha kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi

İzmir'de acı olay! Birini kurtardı, diğer kişiyi kurtarırken kendi boğuldu!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:56

Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinden denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde bulunan Özden Özyürek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Bu sırada deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadının da yardımına koşan Özyürek, su yutarak bilincini kaybetti.

Özyürek, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadın ise olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #foça #boğulma #ölüm #deniz ölüm
Önceki Haber
Denizli'yi Baştan Sona Keşfedin
Sonraki Haber
Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!
İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
0
Bayram tatili öncesi Ege'de oteller doldu!
Bayram tatili öncesi Ege'de oteller doldu!
0
İzmir'de bayram hazırlıkları sürüyor
İzmir'de bayram hazırlıkları sürüyor
0
İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
0
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personel alacak
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personel alacak
0
İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı!
İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.