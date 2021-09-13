İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0
ONLARA DA KORONA AŞISI!
ONLARA DA KORONA AŞISI!
0

İzmir'de acı olay: Halat koptu 2 işçi öldü!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopmasıyla düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal hayatını kaybetti

İzmir'de acı olay: Halat koptu 2 işçi öldü!
13 Eylül 2021 Pazartesi 12:23

Olay, dün saat 10.00 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesined bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde İlyas Bıdık'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bıdık ile Bal'ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #izmir ölüm #gemi sökümü ölüm #aliağa tersane ölüm
Önceki Haber
Altın Güvercin'in 'Sevgilim' kazandı!
Sonraki Haber
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
Bayraklı'ya yeni park! Yeşil alan da var, futbol sahası da
Bayraklı'ya yeni park! Yeşil alan da var, futbol sahası da
0
İzmir'de Suriyeli baba ve oğlunu kaçırıp fidye istediler
İzmir'de Suriyeli baba ve oğlunu kaçırıp fidye istediler
0
Bergama'daki projede detaylar belli oldu! Yargıya taşınıyor!
Bergama'daki projede detaylar belli oldu! Yargıya taşınıyor!
0
Bornova'da kaza: 4 kişi yaralandı
Bornova'da kaza: 4 kişi yaralandı
0
Pedallar ağaca dönüşüyor!
Pedallar ağaca dönüşüyor!
0
Uçak kokpitinden SOLOTÜRK
Uçak kokpitinden SOLOTÜRK
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.