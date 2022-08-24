İzmir'de ağaçtan düşen kadın öldü!

İzmir Konak'ta 61 yaşındaki Havva Ünlü, incir toplamak için çıktığı ağaçtan dalın kırılması nedeniyle düştü. Metrelerce yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Murat Mahallesi 2519 sokakta meydana geldi. Müstakil evinin bahçesindeki incir ağacına, meyve toplamak için çıkan Havva Ünlü, bir süre sonra ağacın dalının kırılması üzerine metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ligili çalışma başlatıldı.