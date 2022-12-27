İzmir'de aile hekimlerinden sözleşme tepkisi: Gözdağı mı vermek istiyorsunuz?

İzmir’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dayanılarak 2 aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmemesine sağlık emekçileri tepki gösterdi. Açıklama yapan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muteber Çolak, "Burada İzmir il Sağlık müdürüne soruyoruz: Bu hukuk tanımaz keyfi uygulamayı neden yapıyorsunuz? Hedef ne? Bize gözdağı mı vermek istiyorsunuz? Sizlerin bu yaptıklarınızdan dolayı sorumluluğunuz olmayacağını mı düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Sağlık Platformu üyeleri aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması metnini İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muteber Çolak okudu. Çolak, İzmir’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği dayanılarak 2 aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmediği kaydetti.

“Gözdağı mı vermek istiyorsunuz?”

Anayasa Mahkemesi’ne açılan mahkemeler sonrası komisyon kararıyla sözleşme yenilenmemesini anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal ettiğini vurgulayan Çolak, “Yürürlüğe 2023 yılı Mart ayında girmesine karar verildi. Anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırılığı kabul edilmiş; yok hükmündeki bu yönetmeliğe dayanarak 2 aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Burada İzmir il Sağlık müdürüne soruyoruz: Bu hukuk tanımaz keyfi uygulamayı neden yapıyorsunuz? Hedef ne? Bize gözdağı mı vermek istiyorsunuz? Sizlerin bu yaptıklarınızdan dolayı sorumluluğunuz olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Ülkede yaşanan sağlık sorunları ortada duruyor. Hastanelere randevu bulunamıyor. Enfeksiyon hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü bu günlerde sağlık sisteminin yükünü omuzlayan aile sağlığı merkezlerine hak gördüğünüz bu mu? Bu hukuksuz uygulamaya karşı yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız. Olumlu sonuç alacağımızdan eminiz Bu ceza aynı zamanda bu arkadaşlarımıza kayıtlı, sözleşmesi yenilenmeyen meslektaşlarımızdan hizmet alan yurttaşlarımıza yönelik bir cezadır. Biz buradan soruyoruz; bu kararın kime ne gibi bir yararı var? Arkadaşlarımızın sözleşme feshine gerekçe gösterilen maddeler idari konular ile ilgili. Ve hukuksal sorun olmadığı ispatlanmış konular. Mesleki veya etik açıdan meslektaşlarımızın aldığı hiçbir ceza yok. Yaşadığımız sorunlarla ilgili çözüm üretmeyen müdürlük iki aile hekimini mağdur ederek ne elde edecek? Biz sağlıkta şiddete karşı çözüm bulmanızı, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmanızı bekliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin olması gerektiği şekilde verilebilmesi için mücadele eden aile hekimlerine destek olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Yanlış karardan dönün!

Sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimlerinin sözleşmesinin yenilenmesini beklediklerini kaydeden Çolak, “Biz enerjimizi mesleğimize ve hastalarımıza ayırmak istiyoruz. Ama ne yazık ki yetkili makamlardaki kişilerin keyfi ve hukuksuz uygulamaları nedeniyle yine alanlardayız. İlimizde yaşanan sağlık alanındaki sorunların çözümü için bizimle aynı tarafta olmanızı bekliyoruz. Makamlar sizin olabilir ama halka sağlık hizmeti üreten biziz. Biz yoksak sağlık yok. Bu haksız ve hukuksuz sorun çözülene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz. Her gün aile sağlığı merkezlerinde yaşanan şiddete sessiz kalanlar keyfi bir şekilde iş güvencemizi tehdit ediyorlar. Hastanelere randevu bulunamadığı, hekimlerin ülkeyi terk ettiği bir ortamda hekimlik mesleği ile ilgili olmayan konulardan alınan ceza puanları ile nasıl çalıştığı bilinmeyen komisyonlarda karar verilen sözleşme fesihlerini kabul etmiyoruz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü bu yanlış karardan bir an önce dönmeye davet ediyoruz” dedi.