İzmir'de AK Partili ilçe başkanı istifa etti

31 Mart seçimlerinde Ak Parti'nin Bergama'yı CHP'den alması üzerine İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

Görevini bırakan AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Yakar açıklamasında;

Değerli dostlar, 2011 yılından bu yana Bergama Ak Parti İlçe Teşkilatında Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı olarak Raşit Ürper, Mustafa Durmaz, ve Hakan Koştu olmak üzere üç farklı ilçe başkanımız ile birlikte çalıştım.

Bir kaç yıl öncede İlçe Başkanlığı teklif edilmesine rağmen işlerimin yoğunluğu dolayısıyla kabul etmemiştim.

Ancak 25 Yıllık Arkadaşım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bergama Belediye Başkan adayı olunca ilçe Başkanlığı bana teklif edildi.

Parti teşkilatımızda yapılan hem Temayül sonuçları, hem de arkadaşlarımızın ısrarı sonucu Ankara'ya davete icabet ettim.

Genel Merkezde yaptığımız görüşmede Bergama İlçe Başkanlığını seçim süresince almak şartıyla kabul etmiştim. Seçim sonuçları ne olursa olsun uzun süre ilçe Başkanlığına devam edemeyeceğimi de özellikle söylemiştim.

Hülasa ilçe Başkanlığının çok yoğun bir mesai istemesi ve benim de işlerimin yoğunluğu nedeniyle Bugün Bergama AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettim. Taze kan Yeni Genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum.

AK Parti İlçe Başkanlığında 8 yıldır birlikte çalıştığım Hem Ana kademe hem Gençlik Kolları ve Hem de Kadın Kollarında görev yapan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bugün itibariyle Bergama Belediyesi Ak Parti belediyeciliğiyle tanışmıştır. Ben kendi adıma misyonumu tamamladığıma inanıyorum.

Bundan sonra Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu ve ekibine başarılar diliyorum. Tüm destek veren kardeşlerime, AK Parti’ye gönül veren emek veren teşkilat mensuplarımıza selam ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.