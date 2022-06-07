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İzmir'de akaryakıt istasyonunun yakınında çıkan yangın korkuttu!

İzmir Torbalı'da traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu ve bir apartmana yakın olan depodaki yangın endişeye neden oldu. Alevlerin apartma sıçraması ile binadakiler tahliye edilirken, yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. İzmir'de bir diğer yangın ise Karşıyaka ilçesinde bulunan bir okulda çıktı. Yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü

07 Haziran 2022 Salı 08:23

Dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yakınında 6 katlı apartman ile akaryakıt istasyonunun bulunduğu depodan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin apartmanın dış cephesine sıçraması üzerine binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla depo ve apartmanın dış cephesindeki yangın yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'de okul çatısında yangın

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, okul çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 01.00 sıralarında İmbatlı Mahallesi 6087 Sokak'ta bulunan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada endişelenen mahalle sakinlerinin bir bölümü evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Okulun çatısında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #yangın
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