İzmir'de akraba kavgası ölümle bitti!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan Gezici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında akraba oldukları öğrenilen 35 yaşındaki Cengiz Gezici ve 27 yaşındaki Kadir Sait B. sokakta yürüdükleri sırada karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ikili sözlü tartışmaya girdi. Alınan bilgiye göre tartışmanın büyümesi ile Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli daha sonra da olay yerinden kaçtı. Olaya şahit olan çevredekiler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Cengiz Gezici'yi hemen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Cengiz Gezici'nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gezici'nin öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir kirizi geçirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Sait B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Kadir Sait B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne görüntüldü. Soruşturma sürüyor.



"BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Yaşanan akraba cinayeti sonrası şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Kadir Sait B. ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile aralarında küfürleşme olduğunu ve bundan dolayı kavga etmeye başladıklarını belirtti. Ayrıca Kadir Sait B'nin , Cengiz Geziciyi öldürmek istemediği, kavga sırasında Gezici' nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi