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İzmir'de alacak-verecek tartışması ölümle bitti!

İzmir Çeşme'de yaşanan alacak-verecek tartışması ölümle bitti. Silahlı kavgaya dönen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis kaçan cinayet şüphelisinin peşine düştü

İzmir'de alacak-verecek tartışması ölümle bitti!
23 Haziran 2022 Perşembe 09:08

Olay, dün saat 23.50 sıralarında İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'ta bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre H.D. ile ortak iş yaptıkları K.U. ve E.A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.D., silahla K.U. ile E.A.'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı E.A. ise yapılan müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.U.'nun cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan cinayet şüphelisi H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #silahlı kavga #ölüm
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