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İzmir'de alkollü sürücü araçlara çarpa çarpa gezdi!

İzmir'de alkollü sürücü araçlara çarpa çarpa gezdi!
22 Aralık 2022 Perşembe 08:52

İzmir Bayraklı'da alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü park halinde bulunan 4 araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin uyarısına rağmen sürücü olay yerinden kaçtı

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, otomobili ile park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi. Sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobili ile ilermeye çalışan sürücü, manevra yaparak park halindeki otomobillere çarpıyor. Çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kaza #haber
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