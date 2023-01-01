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İzmir'de alkollü sürücü, yeni yıla 4 bin TL ceza ile girdi

İzmir'de alkollü sürücü, yeni yıla 4 bin TL ceza ile girdi
01 Ocak 2023 Pazar 09:56

İzmir'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsü, alkollü çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücüye 4 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücü, "0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, Alsancak'ta ekiplerce durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen sürücünün 0,63 promil alkol olduğu saptandı. Bunun üzerine polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen vatandaşa 4 bin TL idari para cezası kesti. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücü, "Herkes kurallara uysun, eşim yanımda, o kullanacak artık. 0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yeni yıl #ceza
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