İzmir'de alt geçidi tıkayan olay!

İzmir'in Konak ilçesinde, TIR'ın dorsesinde yüklü iş makinesi, alt geçidin tavanına takıldı. Ekipler, iş makinesinin bir bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı

Konak'ta, alt geçitten geçen 35 KG 6390 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü iş makinesi, saat 08.30 sıralarında, tavana takıldı. Durumu son anda fark eden TIR şoförü, aracı durdurup, trafik polislerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, iş makinesinin bir bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı. Bölgede trafik meydana gelirken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.