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İzmir'de altınlarla kaçan kuyumcu teslim oldu!

İzmir'de altınlarla kaçan kuyumcu teslim oldu!
28 Mart 2022 Pazartesi 15:31

İzmir Bornova'da bir kuyumcu müşterilerinden yüksek kar vaadi ile aldığı altınlarla kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 4 milyon liralık altını alıp kaçan kuyumcu Varol Şen, teslim oldu. Avukatı ile birlikte savcılığa giden Şen, ifadesinin ardından tutuklandı


Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Varol Şen, iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp yaklaşık iki hafta önce ortadan kayboldu. Şen'e ulaşamayan mağdurlar, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise gidip şikayetçi oldu. Şen'in bu sırada bazı mağdurlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu an da kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj gönderdiği belirtildi.

Şikayetler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Varol Şen'in yakalanması için çalışma başlattı. Müşterilerinden yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın topladığı ileri sürülen Şen, avukatlarıyla birlikte, dün savcılığa gidip teslim oldu.

İfadesinde mağdurların parasını geri ödeyebilecek gayrimenkullere sahip olduğunu, bunları satarak paraları geri ödeyebileceğini söyleyen Şen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kuyumcu #tutuklama
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