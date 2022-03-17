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İzmir'de altınlarla kayıplara karışan kuyumcu, mağdurlara bu mesajı attı!

İzmir'de altınlarla kayıplara karışan kuyumcu, mağdurlara bu mesajı attı!
17 Mart 2022 Perşembe 10:25

İzmir Bornova'da bir kuyumcu yüksek kar vaadi ile müşterilerinden topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcu hakkında şikayetçi olan kişi sayısı 35'e yükselirken, 4 milyon lirada zararın olduğu ortaya çıktı. Kuyumcunun mağdur vatandaşlara 'Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım' diye mesaj attığı ortaya çıktı

Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gün boyunca ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. V.Ş.'nin bazı mağdurlara da 'Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım' diye mesaj gönderdiği belirtildi.

Olayla ilgili mağdur sayısının 35'e yükseldiği, şikayetçi olanların 4 milyon liraya yakın dolandırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, V.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kuyumcu #kayıp kuyumcu
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