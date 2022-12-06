İzmir'de amca, yeğenini av tüfeği ile vurarak öldürdü!

İzmir Torbalı'da amca A.G., arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Ali Rıza Güven'i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarmaya teslim olan amca tutuklandı



Olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Rıza Güven (40) ile amcası A.G. (60) arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle amca A.G., yanında getirdiği av tüfeği ile yeğeni Ali Rıza Güven'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Rıza Güven'i gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güven, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi A.G. (40) ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.