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İzmir'de anlaşılması zor olay: 3 heykele saldırdılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki 3 parktaki heykeller saldırıya uğradı. Bayraklı'daki yalıçapkını heykeli ve Bostanlı'daki bronz boğa heykeline zarar verildi. Bayraklı sahilindeki boğa heykelinin parçalanması ise çevredekilerin müdahalesiyle önlendi

İzmir'de anlaşılması zor olay: 3 heykele saldırdılar
14 Kasım 2021 Pazar 17:23

Kentte 3 parktaki 3 heykel saldırıların hedefi oldu. Bayraklı'daki parka 2002'de yerleştirilen, bakır dövme tekniğiyle yapılmış yalıçapkını heykeli, zarar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. '3'üncü Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı' kapsamında 2015'te bronz malzemeden yapılan Bostanlı'daki boğa heykeli de parçalara ayrıldığı için ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Bayraklı sahilindeki boğa heykeline yönelik parçalayarak çalma girişimi ise çevredekiler sayesinde önlendi. Her üç olayda da saldırganlar yakalanamazken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu personeli şikayetçi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zarar gören iki heykelin yerine yenilerini yerleştireceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir heykel saldırı #boğa heykeli saldırı
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