İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
01 Mayıs 2020 Cuma 10:57

Alınan bilgiye göre, Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yer alan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı boşalttı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangını dışarıdan takip eden apartman sakinleri, alevlerin söndürülmesinin ardından evlerine döndü. Yanan evde kimsenin olmadığı ve 4 kişilik bir ailenin oturduğu öğrenildi. 

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İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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