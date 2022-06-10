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İzmir'de araba vapurlarına yaz düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü yaz aylarında artan talebi karşılayabilmek için 11 Haziran’dan itibaren araba vapurlarının cumartesi ve pazar günleri sefer sıklığını artıracak

İzmir'de araba vapurlarına yaz düzenlemesi
10 Haziran 2022 Cuma 10:53

Toplu ulaşımda deniz taşımacılığının payını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ Genel Müdürlüğü bünyesindeki araba vapurlarına yaz düzenlemesi yaptı. Artan akaryakıt zamlarının da etkisiyle İzmirlilerin körfez ulaşımında yoğun olarak kullandığı araba vapurlarında cumartesi ve pazar günleri saat 20.00 ile 23.00 arasındaki sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Mevcutta 52 olan sefer sayısı 58'e çıkacak.

Yarından (11 Haziran Cumartesi’den) itibaren uygulanacak ve yaz döneminde geçerli olacak yeni sefer tarifesi için www.izdeniz.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Etiketler; #izmir #izdeniz #araba vapuru #sefer
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